Бюджетное умное кольцо с водонепроницаемостью и 10-дневной автономностью.

На рынке появилось новое умное кольцо Rollme R3, которое предлагает широкий функционал по доступной цене в $90. Это устройство может стать альтернативой более дорогим аналогам, таким как недавно анонсированное Samsung Galaxy Ring за $400.



Rollme R3 обладает стандартным набором функций для подобных гаджетов: отслеживание физической активности, измерение пульса и уровня кислорода в крови, анализ качества сна. Интересной особенностью является распознавание жестов для управления смартфоном, позволяющее листать документы, управлять воспроизведением музыки и делать фотографии.

Кольцо имеет водонепроницаемость 5 атмосфер, что делает его пригодным для плавания. Аккумулятор ёмкостью 17,5 мАч обеспечивает до 10 дней работы при обычном использовании. Rollme R3 доступно в трёх цветах (черный, серебристый, золотистый) и различных размерах.



Важно отметить, что, несмотря на наличие функций для отслеживания показателей здоровья, устройство не является медицинским прибором.