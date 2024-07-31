Kia EV3 привлекает дальностью до 600 км и современным оснащением.

1 августа стартуют продажи нового компактного электрического внедорожника Kia EV3. Цена базовой комплектации составит £32 995.



Модель будет доступна в двух вариантах: с аккумулятором на 58,3 кВт⋅ч, обеспечивающим запас хода 430 км, и с батареей 81,4 кВт⋅ч, позволяющей проехать до 600 км на одном заряде. Базовая версия оснащена передним приводом и 201-сильным двигателем.



EV3 получил современное оборудование, включая 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и такой же размер экрана мультимедийной системы. Автомобиль поддерживает беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay.



В стандартную комплектацию входят подогрев передних сидений и руля, светодиодные фары, 17-дюймовые колёсные диски и камера заднего вида, что делает новинку привлекательным предложением в сегменте компактных электрических SUV.