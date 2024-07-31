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Госдума РФ узаконила майнинг криптовалют - закон вступит в силу 1 ноября 2024 года
С 1 ноября 2024 года майнинг криптовалют станет легальным для юрлиц и ИП в России.

© Shutterstock / Markik

Государственная Дума РФ приняла закон о легализации майнинга криптовалют, который вступит в силу 1 ноября 2024 года. Согласно новому законодательству, право на майнинг получат российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Физические лица также смогут заниматься добычей криптовалюты при определенных условиях.

Кроме того, с 1 сентября будут разрешены внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов. Эксперты отмечают, что эти меры направлены на преодоление санкционных ограничений и облегчение международных финансовых операций.

Однако специалисты предупреждают о возможных рисках, связанных с недостаточной проработкой законодательства, включая потенциальное использование криптоактивов в незаконных операциях и увеличение вероятности кибератак. Правительство сохраняет за собой право запретить майнинг в отдельных регионах страны.

#россия #финансы #технологии #экономика #майнинг #криптовалюта #госдума #закон
Источник: mk.ru
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