Генерация QR-кодов в 1Password позволяет легко делиться паролями Wi-Fi.

Популярный менеджер паролей 1Password представил новое обновление, упрощающее обмен паролями Wi-Fi. Теперь пользователи могут генерировать QR-код для своих Wi-Fi сетей, позволяя гостям быстро подключаться путем сканирования, без необходимости ручного ввода пароля.



Новая функция автоматически создает QR-код при добавлении или просмотре записи Wi-Fi сети в приложении. Для создания кода достаточно заполнить поля "Имя сети" и "Пароль сети" в разделе "Беспроводной роутер".



При наличии нескольких сетей в одной записи, 1Password использует пароль от основной сети для генерации QR-кода. Разработчики рекомендуют хранить каждую сеть в отдельной записи для большей точности.



Пользователи могут отключить автоматическое отображение QR-кода в настройках безопасности приложения, если предпочитают показывать его только по необходимости.



Это обновление значительно упрощает процесс предоставления доступа к Wi-Fi для гостей, делая его более быстрым и удобным.