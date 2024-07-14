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ZANTI
1Password упростил обмен паролями Wi-Fi с помощью QR-кодов
Генерация QR-кодов в 1Password позволяет легко делиться паролями Wi-Fi.

Популярный менеджер паролей 1Password представил новое обновление, упрощающее обмен паролями Wi-Fi. Теперь пользователи могут генерировать QR-код для своих Wi-Fi сетей, позволяя гостям быстро подключаться путем сканирования, без необходимости ручного ввода пароля.

Новая функция автоматически создает QR-код при добавлении или просмотре записи Wi-Fi сети в приложении. Для создания кода достаточно заполнить поля "Имя сети" и "Пароль сети" в разделе "Беспроводной роутер".

При наличии нескольких сетей в одной записи, 1Password использует пароль от основной сети для генерации QR-кода. Разработчики рекомендуют хранить каждую сеть в отдельной записи для большей точности.

Пользователи могут отключить автоматическое отображение QR-кода в настройках безопасности приложения, если предпочитают показывать его только по необходимости.

Это обновление значительно упрощает процесс предоставления доступа к Wi-Fi для гостей, делая его более быстрым и удобным.

#технологии #безопасность #qr-код #1password #wifi пароль
Источник: safetydetectives.com
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