Штраф не был выписан, так как невозможно оштрафовать компьютер.

В Аризоне произошел необычный инцидент: полицейский остановил беспилотный автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Белый внедорожник Jaguar, управляемый системой Waymo, выехал на встречную полосу и проехал на красный свет.



Waymo - это компания по разработке автономных транспортных средств, принадлежащая Alphabet Inc., материнской компании Google. По данным TMZ, инцидент был вызван "противоречивыми дорожными знаками в зоне строительства", которые дезориентировали автомобиль.



Видеозапись показывает, как офицер полиции подходит к пустому автомобилю после короткого преследования. Беспилотный автомобиль остановился в ответ на сигналы полицейской машины, следуя стандартной процедуре. Представители Waymo прибыли на место происшествия для решения проблемы. Компания пояснила, что автомобиль не смог вернуться на правильную полосу из-за временной дезориентации.



Штраф не был выписан, так как невозможно оштрафовать компьютер. В инциденте не пострадали другие транспортные средства, травм также не зафиксировано. Этот случай подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются беспилотные автомобили в реальных дорожных условиях, особенно в нестандартных ситуациях.