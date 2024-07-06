Нанопластик больше не скроется: революционная технология на страже вод.

Исследователи из Университета Макгилла разработали революционную технологию для обнаружения нанопластика в воде. Новый метод, названный AI-Assisted Nano-DIHM, позволяет в режиме реального времени выявлять мельчайшие частицы пластика среди других загрязнителей.



Нанопластик, размером менее 0,000001 миллиметра, представляет серьезную экологическую угрозу. Ежедневно в мировые водоемы попадает количество пластика, эквивалентное 2000 мусоровозов. Однако до сих пор обнаружение нанопластика было затруднено.



Новая технология использует искусственный интеллект и цифровую голографическую микроскопию. Она способна различать нано- и микропластик даже при наличии других частиц. Предварительные испытания в озере Онтарио и реке Святого Лаврентия показали эффективность метода.



Профессор Париса Ария, руководитель исследования, отмечает потенциал технологии для изменений в мониторинге и управлении пластиковым загрязнением. Разработка, созданная в сотрудничестве с Национальным исследовательским советом Канады, может стать важным инструментом в борьбе за сохранение окружающей среды.