Прорыв китайских ученых - новый взгляд на тайны льда

Исследователи из Университета науки и технологий Китая создали инновационный способ обнаружения микроструктур водяного льда. Метод использует органические фосфоресцентные зонды и фосфоресцентную спектроскопию.



Команда под руководством профессоров Чжан Гоцина, Лю Шиюна, Чжоу Сяого и исследователя Чжан Сюэпэна применила эмиссионный подход вместо традиционных методов, основанных на поглощении. Они использовали йодид акридиния (ADI) в качестве зонда для наблюдения за изменениями в структуре льда.



Исследование показало, что добавление небольшого количества органических веществ значительно влияет на кристаллическую структуру льда. Это открытие может иметь важное значение для понимания роли льда в возникновении жизни.



Новый метод оказался более чувствительным и удобным по сравнению с существующими техниками. Он позволяет изучать взаимодействия между водой, льдом и органическими веществами при низких концентрациях и в широком диапазоне температур.



Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition. Открытие может способствовать дальнейшему изучению процессов, связанных с формированием жизни на ранних этапах существования Земли.