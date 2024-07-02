YouTube ставит барьер ИИ-имитациям: новые правила защиты пользователей

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YouTube обновил свою политику конфиденциальности, позволяя пользователям запрашивать удаление контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), который имитирует их лицо или голос. Это решение является частью более широкой стратегии компании по ответственному использованию ИИ.

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Основные положения новой политики:

1. Пользователи могут напрямую запрашивать удаление контента как нарушение конфиденциальности.

2. Требуются заявления от первого лица, за исключением особых случаев.

3. YouTube рассматривает каждый запрос индивидуально, учитывая различные факторы.

4. Создателям контента дается 48 часов на ответ на жалобу.

5. При удалении контента YouTube может также удалить личную информацию из метаданных видео.

Компания будет оценивать запросы, принимая во внимание такие аспекты, как раскрытие информации о создании контента с помощью ИИ, однозначность идентификации человека, и возможную ценность контента как пародии или сатиры.



