Складные гаджеты, умное кольцо и ИИ - Samsung готовит технологический фейерверк в Париже.

Samsung объявила дату проведения летнего мероприятия Unpacked 2024 - 10 июля. Презентация пройдет в Париже, но будет доступна для онлайн-просмотра на сайте Samsung и YouTube-канале компании с 9:00 по восточному времени.



Ожидается представление новых складных устройств Galaxy Z и моделей Galaxy Watch. Главным анонсом может стать Galaxy Z Fold 6 с обновленным процессором и дизайном. Также возможен выпуск более компактного Galaxy Z Flip 6.



Samsung принимает предварительные заказы на новые устройства, предлагая бонусный кредит в 50 долларов. Компания подчеркивает, что новые модели будут оснащены расширенными функциями искусственного интеллекта.



Среди других ожидаемых новинок - умное кольцо Galaxy Ring, новая линейка Galaxy Watch 7 с улучшенными характеристиками, а также возможные обновления планшетов Galaxy Tab и наушников Galaxy Buds.



Мероприятие обещает стать одним из самых насыщенных летних презентаций Samsung, представив широкий спектр новых устройств и технологий.