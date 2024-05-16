Компании Apple и Samsung развернули рекламную войну, пытаясь завоевать долю рынка планшетов.

Samsung отреагировала на рекламу Apple iPad Pro.

Компания Apple вызвала неоднозначную реакцию пользователей после выпуска рекламы iPad, в которой показано, как гидравлический пресс дробит музыкальные инструменты и другие творческие инструменты. Однако в финале рекламы пресс поднимается, и зрители видят iPad Pro.



В ответ на это Samsung выпустил свой рекламный ролик "Uncrush" ("Не сломать"), в котором женщина берет в руки поврежденную гитару и использует планшет Galaxy Tab S9 для просмотра музыки. "Мы никогда не подавим творчество", - говорится в сопроводительном тексте.



Однако Samsung придется сделать гораздо больше, чтобы отвоевать долю рынка у Apple в сегменте планшетов. По данным Canalys, в 2023 году Apple стала ведущим мировым производителем планшетов, занимая 40% рынка по сравнению с 19% у Samsung. Эти показатели практически не изменились по сравнению с предыдущим годом.



Ожидается, что к недавно представленным моделям iPad Air и Pro от Apple позже в этом году присоединятся новые стандартные iPad. Таким образом, Samsung, безусловно, столкнется с трудностями, пытаясь отобрать долю рынка у компании из Купертино в 2024 году.