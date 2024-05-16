Новая функция Eye Tracking позволит пользователям iPhone и iPad управлять гаджетами с помощью движений глаз, не требуя дополнительного оборудования.

В ближайшее время пользователи iPhone и iPad смогут управлять своими устройствами с помощью взгляда. Новая функция под названием Eye Tracking, основанная на технологиях искусственного интеллекта, будет представлена Apple позже в этом году.



Эта возможность предназначена для людей с физическими ограничениями. Она использует фронтальную камеру для настройки и калибровки, при этом Apple заверяет, что не получает и не передает никаких данных пользователей. С помощью Dwell Control пользователи смогут перемещаться по интерфейсу, фокусируя взгляд на различных элементах управления в течение определенного времени. Это позволит им получать доступ к кнопкам, а также выполнять жесты, такие как прокрутка, с помощью глаз.



"На протяжении почти 40 лет Apple выступает за инклюзивный дизайн, внедряя доступность в основу нашего оборудования и программного обеспечения", - заявил генеральный директор компании Тим Кук.



Функция Eye Tracking будет интегрирована в операционные системы iOS и iPadOS без необходимости дополнительного оборудования.



Помимо этого, Apple также представила ряд других обновлений, направленных на повышение доступности своих устройств. Среди них - новый музыкальный опыт для глухих и слабослышащих пользователей, а также функции для людей с нарушениями речи.