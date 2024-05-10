Alibaba представила новую версию своей языковой модели Tongyi Qianwen, которая сравнима с GPT-4 Turbo по производительности.

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Подразделение облачных вычислений Alibaba Group Holding объявило о выпуске новой версии своей большой языковой модели Tongyi Qianwen. По заявлению компании, Tongyi Qianwen 2.5 продемонстрировала результат, сопоставимый с показателем GPT-4 Turbo, разработанного компанией OpenAI.



Согласно сообщению Alibaba Cloud, Tongyi Qianwen 2.5 набрала 50 баллов на платформе оценки больших языковых моделей OpenCompass, что соответствует результату GPT-4 Turbo. Это первая китайская большая языковая модель, достигшая такого уровня производительности.



Представители Alibaba Cloud отметили, что новая версия Tongyi Qianwen улучшила понимание текста на 9%, логическое рассуждение на 16%, выполнение команд на 19% и возможности кодирования на 10% по сравнению с предыдущей версией 2.1. Кроме того, модель превзошла GPT-4 Turbo в таких функциях, как понимание текста, генерация текста, викторины по знаниям и жизненные советы на китайском языке.



Tongyi Qianwen, выпущенная в апреле прошлого года, уже обслужила более 2,2 миллиона корпоративных клиентов через офисное приложение Alibaba DingTalk. Открытая модель была загружена более 7 миллионов раз и применяется в различных отраслях, включая образование, здравоохранение, производство продуктов питания и напитков, игры, а также культуру и туризм.



Данный релиз демонстрирует стремление китайских технологических компаний разрабатывать конкурентоспособные большие языковые модели, способные соперничать с ведущими решениями, такими как GPT-4 Turbo от OpenAI.