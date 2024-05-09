Вампирская выживалка V Rising вышла в полной версии, принеся множество новых локаций, боссов и геймплейных улучшений.

© blog.stunlock.comПочти два года находясь в раннем доступе в Steam, ролевая игра-выживач с вампирами V Rising от студии Stunlock Studios наконец-то вышла в полной версии. Многие игроки высоко оценивают её отточенность и называют «совершенно новой игрой».



Судя по обширному списку изменений, это действительно так. Обновление 1.0 привнесло множество нововведений - от новых зон и боссов до новых заклинаний и усиления персонажа. Согласно заявлению Stunlock, «путь к полноценному релизу был полон опасностей и трудностей, но отзывы и энтузиазм игроков помогли студии пройти этот извилистый путь к успешному запуску версии 1.0».



После выхода обновления V Rising собрала почти 79 000 одновременных игроков в Steam, что свидетельствует о высоком интересе к проекту. Ключевые изменения включают новые локации, переработку механик боя и интерфейса, а также улучшения в области баланса и производительности.



Stunlock Studios выразила радость по поводу достижения этого важного этапа вместе с игроками, заявив, что теперь они могут «по-настоящему расправить крылья и подняться в небо». Полный список обновлений доступен в официальном блоге разработчиков.



Напомним, что V Rising вышла в раннем доступе Steam 17 мая 2022 года и всего за месяц разошлась тиражом в два миллиона копий. Скоро игра также выйдет на PlayStation 5.