Шутер XDefiant от Ubisoft выходит 21 мая на ПК, Xbox и PlayStation. Игроков ждут новые режимы, фракции и регулярные сезонные обновления.

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Ubisoft объявила, что их новый тактический шутер XDefiant выйдет 21 мая на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Это произойдет после успешного периода тестирования игры, в котором приняли участие многие игроки.



Предсезонный запуск XDefiant продлится около шести недель, прежде чем перейти в полноценную сезонную фазу. В первую неделю игроки смогут опробовать контент, доступный во время тестирования, включая пять фракций - Echeleon, Phantoms, Cleaners, Libertad и Dedsec.



Игра будет доступна с пятью игровыми режимами - Hot Shot, Domination, Occupy, Escort и Zone Control. Также будет представлен рейтинговый режим с высококонкурентными матчами 4 на 4. Игроки смогут сохранить прогресс и награды, полученные во время тестирования.



Ubisoft поделилась планами на первый год, пообещав регулярные сезонные обновления с новым оружием, картами и фракциями. В течение года игроков ждут четыре новые фракции, 12 видов оружия и 12 карт.



Таким образом, XDefiant готовится к масштабному запуску, предлагая игрокам разнообразный контент и регулярные обновления в рамках сезонной модели.