Мощность следующей консоли Nintendo Switch может оказаться выше, чем предполагалось ранее.

Согласно последним сообщениям, следующее поколение игровой консоли Nintendo Switch может оказаться более производительным, чем предполагалось ранее. По словам источников, Nintendo нацелена на показатель производительности в 4 TFLOPS FP32 для Switch 2, что вдвое превышает предыдущие ожидания.



Это позволит новой консоли соответствовать теоретической производительности Xbox Series S и приблизиться к уровню PS4 Pro, которая обеспечивает 4,2 TFLOPS. Однако, как и оригинальный Nintendo Switch, максимальная производительность Switch 2 будет достигаться только в режиме док-станции.



В портативном режиме ожидается значительное снижение характеристик, чтобы обеспечить более длительное время автономной работы и меньший шум вентилятора. Текущая модель Switch обеспечивает 0,39 TFLOPS в режиме док-станции и всего 0,15 TFLOPS в портативном режиме, и новая консоль, вероятно, будет использовать аналогичную стратегию.



Выход Switch 2 ожидается не ранее осени 2024 года или весны 2025 года. Тем не менее, слухи о потенциальных технических характеристиках следующей консоли Nintendo продолжают усиливаться, включая использование технологии NVIDIA DLSS для компенсации ограничений производительности.