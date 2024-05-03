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Согласно последним сообщениям, следующее поколение игровой консоли Nintendo Switch может оказаться более производительным, чем предполагалось ранее. По словам источников, Nintendo нацелена на показатель производительности в 4 TFLOPS FP32 для Switch 2, что вдвое превышает предыдущие ожидания.
Это позволит новой консоли соответствовать теоретической производительности Xbox Series S и приблизиться к уровню PS4 Pro, которая обеспечивает 4,2 TFLOPS. Однако, как и оригинальный Nintendo Switch, максимальная производительность Switch 2 будет достигаться только в режиме док-станции.
В портативном режиме ожидается значительное снижение характеристик, чтобы обеспечить более длительное время автономной работы и меньший шум вентилятора. Текущая модель Switch обеспечивает 0,39 TFLOPS в режиме док-станции и всего 0,15 TFLOPS в портативном режиме, и новая консоль, вероятно, будет использовать аналогичную стратегию.
Выход Switch 2 ожидается не ранее осени 2024 года или весны 2025 года. Тем не менее, слухи о потенциальных технических характеристиках следующей консоли Nintendo продолжают усиливаться, включая использование технологии NVIDIA DLSS для компенсации ограничений производительности.