Пользователи iPhone сообщают о сбоях в работе будильника, что вызывает серьезные неудобства. Apple работает над исправлением проблемы.

В последние дни участились жалобы от пользователей iPhone на неисправность будильников. Эта проблема широко распространена, что указывает на серьезный сбой в системе устройства.



Пользователи сообщают, что их будильник на iPhone не срабатывает в запланированное время. Похоже, эта проблема связана с ошибкой будильника iPhone, которая влияет на работу приложения "Часы". Неисправность приводит к тому, что будильник либо отключается, либо вообще не срабатывает.



Обсуждения на платформах, таких как Reddit, показывают, что это не единичный случай, а более распространенная ошибка будильника iPhone в iOS 17, затрагивающая многих пользователей. Хотя Apple не уточнила конкретную причину, предполагается, что функция "Осознанность внимания" iPhone и функция будильника играют определенную роль.



Компания Apple признала проблему и сообщает, что работает над решением, которое может быть предоставлено через обновление iOS. Пользователи с нетерпением ждут постоянного исправления этой критической уязвимости широко используемой функции.