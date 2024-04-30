Инновационная печатная плата, которую можно перерабатывать многократно, способна сократить вред для экологии.

Печатная плата vPCB. Источник изображения: @Mark Stone/University of Washington via TechXplore.com

Исследователи из Вашингтонского университета сделали большой прорыв, разработав печатную плату, которую можно перерабатывать несколько раз, теряя при этом минимум материала. Эта инновационная разработка, получившая название vPCB, может оказать серьезное влияние на мир, где цепочки поставок нестабильны, а современные технологии зачастую попадают на свалки электронных отходов, нанося вред окружающей среде.



Ключевое отличие vPCB от традиционных печатных плат заключается в использовании стекловолокна, которое можно перерабатывать многократно. Исследователи разработали специальный процесс с использованием желе, позволяющий извлекать твердые компоненты для повторного использования без ущерба для материала. Это кардинально отличается от современных печатных плат, которые "сконструированы так, чтобы быть пожаробезопасными и химически стойкими, что делает их практически невозможными для вторичной переработки".



Важно, что процесс производства vPCB очень похож на традиционный, что облегчит его внедрение производителями. Исследователи подсчитали, что использование переработанных печатных плат может привести к снижению потенциала глобального потепления на 48% и сокращению канцерогенных выбросов на 81% по сравнению с традиционными аналогами. Эти впечатляющие показатели экологичности могут стать серьезным стимулом для электронной промышленности к переходу на новую технологию.