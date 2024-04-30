Infinix расширяет линейку NOTE 40 доступным 5G-смартфоном, отвечая на растущий спрос пользователей на бюджетные 5G-устройства.

В прошлом месяце компания Infinix представила серию смартфонов NOTE 40, включающую четыре модели - NOTE 40, NOTE 40 Pro 4G, NOTE 40 Pro 5G и NOTE 40 Pro Plus 5G. Теперь производитель решил дополнить линейку еще одним устройством - NOTE 40 5G.



Основным преимуществом нового смартфона станет поддержка сетей пятого поколения. В последнее время потребители все чаще отдают предпочтение 5G-совместимым телефонам при покупке. Так, в 4 квартале 2022 года поставки 5G-смартфонов на Ближнем Востоке и в Африке выросли на 60% в годовом исчислении.



При этом многие пользователи ищут доступные 5G-устройства без "профессиональных" функций по высокой цене. Именно на этот запрос и отвечает Infinix NOTE 40 5G. Новинка уже была замечена в консоли Google Play и прошла сертификацию различных регулирующих органов, что говорит о скором выходе на рынок.



В отличие от базовой модели NOTE 40 с чипом MediaTek Helio G99, NOTE 40 5G будет оснащен более производительным процессором MediaTek Dimensity 720 с поддержкой сетей пятого поколения. Также устройство получит 8 ГБ оперативной памяти, AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и емкий аккумулятор на 5000 мАч.



Таким образом, Infinix стремится предложить доступное 5G-решение для тех пользователей, которым не нужен широкий набор "продвинутых" функций, но важна поддержка новейших мобильных сетей.