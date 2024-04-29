Vivo представила новый бюджетный смартфон Y18e с 6,56" дисплеем 90 Гц, камерой 13 Мп и аккумулятором 5000 мАч.

Компания Vivo представила в Индии свой новый бюджетный смартфон - Vivo Y18e. Устройство уже доступно для покупки на индийском рынке, хотя точная дата выхода модели Y18 пока неизвестна.



Vivo Y18e выполнен из поликарбоната и имеет размеры 163,63 x 75,85 x 8,39 мм при весе 185 граммов. Смартфон оснащен 6,56-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1612 x 720 пикселей) и поддержкой частоты обновления до 90 Гц.



Для селфи-съемки Vivo Y18e получил 5-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2.2. Основная камера состоит из 13-мегапиксельного основного модуля с диафрагмой f/2.2 и дополнительного 0,08-мегапиксельного объектива с диафрагмой f/3.0, а также имеет светодиодную вспышку.



Смартфон работает на процессоре Helio G85 в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1. Устройство поддерживает до 4 ГБ виртуальной памяти и имеет слот для карт microSD. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 15-Вт зарядки через порт USB-C.



Vivo Y18e будет доступен в двух цветовых вариантах - Gem Green (Изумрудно-зеленый) и Space Black (Космический черный). Точная стоимость новинки пока не объявлена.