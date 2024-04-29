YouTube продолжает наращивать количество рекламы на платформе. Теперь появилась новая функция «Пауза рекламы», которая показывает объявления при паузе видео.

С каждым годом YouTube становится все более рекламным. Платформа пытается показывать пользователям все больше рекламы, особенно если они не подписаны на YouTube Premium.



Недавно Google начал тестировать новую рекламную функцию под названием «Пауза рекламы». Она появляется, когда пользователь ставит видео на паузу. В этот момент экран видео уменьшается, а на другой части экрана показывается дополнительное рекламное объявление.



По словам представителя Google Филиппа Шиндлера, «Пауза рекламы» изначально тестировалась на подключенных телевизорах. Эта реклама без звука и движения, поэтому, вероятно, она показалась менее навязчивой во время тестирования.



Однако добавление «Паузы рекламы» лишь увеличивает общее количество рекламы на платформе. Помимо этого, YouTube уже заменил два 15-секундных объявления одним 30-секундным непропускаемым. В результате пользователи сталкиваются с постоянным потоком рекламы до, во время и после видео, а также с баннерной рекламой.



Чтобы избежать всей этой рекламы, пользователи могут использовать блокировщики рекламы или оформить подписку YouTube Premium, которая позволяет смотреть видео без рекламы за ежемесячную плату.