Tesla раскрывает подробности своего грядущего сервиса роботакси, обещая большие возможности для пользователей.

В своем последнем отчете о прибылях и убытках компания Tesla представила краткий обзор своего будущего приложения для вызова автомобилей. Генеральный директор Илон Маск ранее в этом месяце раскрыл планы по дебюту долгожданного роботакси в августе.



Представленный прототип включал пять экранов с кнопкой "Вызов" и расчетным временем ожидания, а также 3D-карту с виртуальным транспортным средством, направляющимся к пассажиру. Это напоминает существующие приложения для вызова автомобилей, такие как Uber. Во время ожидания пассажиры смогут регулировать температуру салона и просматривать данные о времени ожидания и вместимости.



По прибытии автомобиля приложение будет отображать маршрут до пункта назначения с дополнительными элементами управления, например, для выбора музыки. Компания подчеркнула, что уделяет ресурсы как аппаратным, так и программным экосистемам, необходимым для реализации автономности транспортных средств и разработки службы вызова автомобилей.



Маск заявил, что Tesla будет управлять автопарком, сравнив роль компании с сочетанием Airbnb и Uber. Он пояснил, что хотя Tesla будет владеть и управлять некоторыми транспортными средствами, другие будут принадлежать клиентам, которые смогут добавлять или удалять свои автомобили из парка по желанию.



Кроме того, Маск сообщил, что роботакси будет называться "CyberCab". Он также заявил, что Tesla решит проблему автономности, и призвал инвесторов, которые в это не верят, не вкладывать средства в компанию.



Ранее Tesla заявляла, что планирует запустить роботакси к 2020 году, ожидая, что эти автономные транспортные средства будут иметь срок службы 11 лет и проезжать 1 миллион миль, что принесет годовую прибыль в размере 30 000 долларов как компании, так и операторам.



Несколько других компаний, таких как Waymo и Cruise, также активно разрабатывают услуги автономного совместного использования автомобилей.