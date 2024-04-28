Каждая вторая финансовая операция уже проводится через Систему быстрых платежей (СБП), которая отличается более выгодными условиями для россиян. Прогнозируется, что банковские карты станут просто не нужны россиянам

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Появились новости о возможных изменениях в сфере банковских переводов в России, которые могут привести к снижению использования банковских карт. Сообщается, что ситуация в области денежных переводов развивается в пользу Системы быстрых платежей (СБП), которая в настоящее время используется для каждой второй финансовой операции, по данным Центробанка РФ.



Аналитик Илья Чуриков выделил, что конкуренция между переводами по карте и СБП усиливается из-за преимуществ последней, таких как более выгодные условия для россиян и возможность проведения переводов без комиссии. СБП предлагает удобство перевода денежных средств по номеру телефона вместо номера банковской карты.



Однако стоит отметить, что банковские карты все еще будут предпочтительным выбором для определенного числа граждан, учитывая преимущества, такие как возможность получения кэшбэка и бонусов за покупки по карте.



Тем не менее, перспективы для банковских карт могут кардинально измениться с массовым внедрением цифрового рубля, запланированного на 2025-2026 годы.