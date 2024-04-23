Микроsoft продемонстрирует множество новых захватывающих инди-проектов, в том числе долгожданные обновления по ранее представленным играм.

Арт ID@Xbox

Корпорация Microsoft проведет очередной ID@Xbox Digital Showcase 29 апреля в 20:00 по московскому времени. На мероприятии будут представлены новые трейлеры, геймплей и анонсы игр от независимых студий-разработчиков.



По словам представителей Xbox, зрителей ждут "эпические трейлеры, свежий геймплей и новые анонсы", а также обновления по ряду ранее показанных проектов. Среди уже подтвержденных игр - Dungeons of Hinterberg от Microbird Games, 33 Immortals от Thunder Lotus и Lost Records: Bloom and Rage от студии Don't Nod.



Кроме того, существуют предположения, что на презентации может быть представлена долгожданная Hollow Knight: Silksong. Ранее игра получила возрастные рейтинги в ряде стран, а также обзавелась официальной страницей в Xbox Store.



Напомним, ID@Xbox - это программа Microsoft, в рамках которой компания поддерживает независимых разработчиков и помогает им выпускать свои проекты на консолях Xbox.



Ожидается, что презентация независимых игр для Xbox станет интересным событием для всех поклонников инди-тайтулов на данной платформе.