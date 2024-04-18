Intel перезапускает линейку мобильных чипов с до 8 производительными ядрами, 8 графическими ядрами Xe2 и поддержкой 32 ГБ LPDDR5X.

Компания Intel анонсировала следующее поколение мобильных процессоров под названием Lunar Lake-V. Новые чипы будут оснащены до 8 ядрами CPU, 8 графическими ядрами Xe2 и поддержкой до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.



Как сообщил инсайдер Golden Pig Upgrade, Intel отказывается от бренда "MX" и будет позиционировать Lunar Lake-V как часть линейки процессоров Core Ultra серии 200V. Новые чипы объединят 4 производительных ядра Lion Cove и 4 энергоэффективных ядра Skymont.



Lunar Lake-V будет доступен в различных конфигурациях, отличающихся частотой процессора, количеством графических ядер Xe2, объемом встроенной памяти LPDDR5X-8533 и дизайном с вентилятором или без него. Ожидается, что TDP процессоров составит от 17 до 30 Вт.



Новые мобильные процессоры Intel Lunar Lake-V предназначены для тонких и легких ноутбуков. Их производительность в задачах искусственного интеллекта должна быть в 3 раза выше, чем у текущего поколения Meteor Lake.



Релиз Lunar Lake-V запланирован на конец 2024 года, а массовое производство начнется в 2025 году.