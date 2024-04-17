Zoom Workspace 6.0 - мощная платформа для удаленной работы, с новым AI-ассистентом, персональными настройками и улучшенной производительностью.

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Компания Zoom Video Communications представила новую версию своего приложения для видеоконференций - Zoom Workspace 6.0. Обновление включает в себя как визуальный ребрендинг, так и множество новых и улучшенных функций.



Главным изменением стало новое название платформы - Zoom Workspace. Это отражает трансформацию приложения в единую среду для совместной работы с использованием технологий искусственного интеллекта, включая новый AI-ассистент.



Среди заметных нововведений - удаление блокировки для участников, присоединяющихся с опозданием, улучшенная интеграция с Google Drive и Microsoft OneDrive, персонализация панелей инструментов, новый режим просмотра с несколькими динамиками, а также возможность создавать свой голосовой профиль для улучшения звукоизоляции.



Обновление также принесло поддержку создания пользовательских стенограмм, резюме и другой полезной информации встреч с помощью нового AI-компаньона. При этом пользователи сохраняют возможность отключать или удалять все данные, созданные ассистентом, для защиты конфиденциальности.



Zoom Workspace 6.0 доступен для бесплатной загрузки на Windows и macOS. Как бесплатные, так и профессиональные версии подходят как для личного, так и для корпоративного использования.