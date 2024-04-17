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ZANTI
Apple может добавить в будущие Apple Watch функцию предотвращения утопления владельца
Новая функция Apple Watch, способная распознавать опасные ситуации во время плавания и вызывать помощь, может спасти тысячи жизней.

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© Luke Chesser/Unsplash.com

По данным недавно поданного патента, компания Apple рассматривает возможность добавить в будущие поколения Apple Watch функцию, которая поможет предотвратить утопление. Согласно патенту, часы будут использовать встроенные датчики для обнаружения необычного поведения во время плавания, что может указывать на возникшие проблемы.

В патенте отмечается, что ежегодно более 3500 человек в Соединенных Штатах погибают от утопления, и это пятая по распространенности причина смертельных несчастных случаев в стране. Предлагаемая функция не потребует добавления новых датчиков - вместо этого Apple планирует задействовать уже существующие в Apple Watch, такие как датчики движения, частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом.

Если часы обнаружат признаки того, что человек может оказаться в беде, например, резкие изменения показателей, они смогут автоматически отправить сигнал о помощи экстренным службам, близким людям и спасателям. Компания также рассматривает возможность предупреждать, если ребенок нырнул с головой.

Эта функция, если она будет внедрена, может сделать Apple Watch еще более востребованным устройством, особенно для пожилых пользователей. Он дополнит другие полезные функции, уже присутствующие в часах, такие как обнаружение падений и вызов экстренных служб.

Пока это лишь идея, ожидающая дальнейшего одобрения и разработки. Но если Apple сможет реализовать эту концепцию, она может значительно повысить безопасность и полезность своих умных часов.

#безопасность #умные часы #инновации #apple watch #патент #датчики #экстренные службы
Источник: macobserver.com
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