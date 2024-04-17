Spotify намерен предложить пользователям возможность прослушивания музыки в качестве FLAC с максимальным разрешением до 24 бит/44,1 кГц.

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Долгожданная функция Spotify - поддержка аудио формата без потерь - наконец-то может быть реализована. Согласно информации от The Verge, шведский музыкальный стриминговый сервис планирует запустить новую платную подписку "Music Pro", которая будет включать ряд дополнительных опций для аудиофилов.



В рамках "Music Pro" Spotify намерен предложить пользователям возможность прослушивания музыки в качестве FLAC с максимальным разрешением до 24 бит/44,1 кГц. Это существенно улучшит звучание по сравнению с обычным сжатым потоковым аудио. Для сравнения, Apple Music уже давно поддерживает формат высокого разрешения 24 бит/192 кГц, однако он доступен всем подписчикам.



Кроме качественного звука, "Music Pro" от Spotify также может включать такие функции, как музыкальный оптимизатор, адаптирующий аудио под используемые наушники пользователя. Однако, к сожалению, в отличие от Apple, доступ к высококачественному звуку в Spotify, по всей видимости, будет ограничен только тарифом "Music Pro", то есть за дополнительную плату.



Стоит отметить, что большинство пользователей вряд ли заметят существенную разницу в звучании между обычным потоковым аудио и форматом без потерь. Это связано с тем, что многие слушают музыку через недорогие наушники или колонки, которые не способны в полной мере воспроизвести весь частотный диапазон высококачественного звука.



Таким образом, аудиофилам и меломанам, заинтересованным в идеальном звучании, новая платная подписка "Music Pro" от Spotify может оказаться полезной. Однако рядовым пользователям, скорее всего, не стоит переплачивать за эту функцию, если они не располагают соответствующим аудиооборудованием.