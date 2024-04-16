Влияние Apple на рынке смартфонов сокращается: Samsung опережает, а китайские бренды наступают. Возможен ответ Apple - интрига вокруг WWDC 2024.

© Bangyu Wang/Unsplash

Согласно данным Международной корпорации обработки данных (IDC), влияние Apple на рынке смартфонов ослабло в первом квартале 2024 года. Компания отгрузила 50,1 млн iPhone, что меньше по сравнению с 55,4 млн устройств, отгруженных за аналогичный период прошлого года.

© IDCВ то же время мировой рынок смартфонов пережил возрождение: поставки выросли на 7,8% в годовом исчислении, достигнув 289,4 млн устройств в первом квартале 2024 года. Южнокорейский производитель Samsung воспользовался этой тенденцией и вернул себе первое место по мировым поставкам смартфонов, захватив 20,8% доли рынка.

Аналитики указывают на две основные причины спада Apple:

1. Усиливающаяся конкуренция со стороны китайских производителей смартфонов, таких как Xiaomi, продемонстрировавший впечатляющий рост на 33,8% в годовом исчислении.

2. Текущие проблемы на китайском рынке, который является третьим по величине для Apple. Некоторые китайские компании и государственные учреждения ограничили использование сотрудниками устройств Apple из соображений безопасности.



В то время как конкуренты активно внедряют технологии искусственного интеллекта, Apple относительно спокойно подходит к этому вопросу. Всемирная конференция разработчиков в июне может дать больше информации о планах Apple по интеграции ИИ и ее стратегии сохранения позиций на растущем рынке смартфонов