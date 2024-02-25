Google закрывает платежное приложение Google Pay в США с 4 июня 2024 года, оставляя пользователям только Google Wallet.

Google Pay прекратит работу в США 4 июня 2024 года в рамках упрощения приложений для оплаты от Google. После закрытия сервис останется доступным только в Индии и Сингапуре.



Пользователи не смогут осуществлять P2P-переводы, управлять балансом и искать скидки в приложении. Однако они смогут вывести остаток средств после закрытия сервиса. Google сосредоточится на развитии Google Wallet, которое уже насчитывает в 5 раз больше активных пользователей по сравнению с Google Pay. Google Wallet интегрирует оплату, транспортные карты, ID и другие функции.



Таким образом, Google продолжает упрощать свои платежные сервисы, объединяя их под одним брендом Google Wallet после череды ребрендингов и изменений стратегии с 2011 года.