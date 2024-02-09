Disney+ будет блокировать совместный доступ к аккаунтам и вводит платную функцию добавления пользователей из других домохозяйств для увеличения числа платных подписчиков.

Стриминговый сервис Disney+ намерен последовать примеру Netflix и ввести ограничения на совместное использование паролей. Как заявил финансовый директор Disney Хью Джонстон, летом 2024 года сервис начнёт блокировать учётные записи, которые подозреваются в несанкционированном доступе.



Одновременно Disney+ представит новую функцию, позволяющую владельцам учётных записей за дополнительную плату добавлять пользователей из других домохозяйств. Таким образом, сервис планирует монетизировать совместный доступ и превратить тех, кто ранее использовал чужие учётные записи, в платящих подписчиков.



Подобный подход уже реализован в Netflix. За дополнительную абонентскую плату этот стриминговый сервис разрешает делиться подпиской с людьми, проживающими в другом домохозяйстве.



Решение ограничить совместное использование паролей продиктовано желанием повысить доходы от подписок. Ранее многие пользователи имели доступ к контенту через учётные записи друзей и родственников, не оплачивая самостоятельную подписку. Теперь им придётся либо завести собственную учётную запись, либо платить за возможность продолжать пользоваться чужим аккаунтом. Это должно положительно сказаться на числе платных подписчиков Disney+.