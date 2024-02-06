Samsung может отменить выход своего нового фитнес-браслета Galaxy Fit 3. Хотя ранее на сайте компании появлялись подробности гаджета, теперь страница удалена.

Как стало известно, корпорация Samsung в ближайшее время может отменить выход своего нового фитнес-браслета Galaxy Fit 3. Хотя компания официально не анонсировала дату презентации устройства, на ее сайте случайно появилась страница с подробным описанием характеристик готовящегося к выпуску гаджета.



Страница была удалена спустя некоторое время, однако пользователи успели ознакомиться с деталями дизайна и техническими параметрами Galaxy Fit 3. Согласно опубликованной информации, новинка должна была прийти на смену модели Galaxy Fit 2, вышедшей в сентябре 2020 года.



Ранее в сети уже появлялись данные об основных характеристиках Galaxy Fit 3, а также его концепт-изображения. В частности, речь шла об оснащении устройства более широким дисплеем, приближающим его по дизайну скорее к смарт-часам. Теперь Samsung фактически подтвердила переработку внешнего вида новинки.



Судя по удаленной странице на сайте корпорации, Galaxy Fit 3 получит 1,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 256 x 402 пикселя. Предустановлено более 100 циферблатов, предусмотрена настройка собственных. В основе фитнес-трекера – операционная система FreeRTOS, 16 Мб оперативной и 256 Мб встроенной памяти. Поддерживаются Bluetooth 5.3, различные жесты для навигации.



Как и в Galaxy Fit 2, в новой модели отсутствуют GPS, NFC и Wi-Fi. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Устройство умеет отслеживать более 100 видов тренировок, пульс, уровень кислорода в крови, сон и другие показатели здоровья. Данные синхронизируются с мобильным приложением Samsung Health. Емкость аккумулятора составляет 208 мАч, что обеспечит до 13 дней работы. Зарядка от 0 до 65% займет 30 минут.



Galaxy Fit 3 должен поступить в продажу в трех цветовых вариантах. Учитывая, что информация об устройстве уже размещалась на официальном сайте корпорации, презентация фитнес-браслета может состояться в ближайшее время. Однако в свете последних событий выход Galaxy Fit 3 под вопросом.