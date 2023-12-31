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Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Air 14 Ryzen Edition 2023
Новый ноутбук Xiaoxin Air 14 2023 с процессором AMD Ryzen 7 по доступной цене 565$ с экраном 120Гц и автономностью до 8 часов.

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Компания Lenovo представила новую модель ноутбука Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition на китайском рынке.

Этот ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 7 7840U и поступит в продажу по доступной цене. Новинка призвана стать более выгодной альтернативой предыдущей модели с процессором Intel Core i5.

Ноутбук получил 14-дюймовый экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также он имеет 16 Гб оперативной памяти LPDDR5, 1 Тб твердотельный накопитель PCIe 4.0 и разъемы USB-C, USB-A, HDMI. 

Xiaoxin Air 14 2023 отличается компактным и легким корпусом толщиной 14,9-15,9 мм и весом 1,34 кг. Емкость аккумулятора составляет 65 Вт·ч, что обеспечивает до 8 часов автономной работы.

Операционной системой выступает Windows 11 Chinese Home Edition с предустановленным пакетом Office Home. Также присутствует ряд фирменных приложений Lenovo.

Ноутбук оборудован 1080p-камерой с распознаванием лиц и четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Цена Xiaoxin Air 14 2023 Ryzen Edition составляет около 565 долларов, что значительно ниже, чем у прошлогодней модели с Intel. Таким образом, новинка представляется весьма привлекательным вариантом в своем ценовом сегменте.

#китай #lenovo #windows 11 #новинка #amd ryzen 7 #ноутбук lenovo #120 гц
Источник: techrato.com
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