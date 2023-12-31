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Цена младших Galaxy S24 будет снижена, а вот флагман подорожает
Samsung снижает цены на Galaxy S24, но они все еще слишком высоки для многих пользователей. Несмотря на снижение, флагманские смартфоны остаются недоступными широким массам.

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По слухам, стало известно, что новые смартфоны Samsung Galaxy S24 будут доступны по более низким ценам по сравнению с прошлогодними моделями Galaxy S23. Ожидается, что базовая версия Galaxy S24 будет стоить €899, в то время как Galaxy S23 был оценен в €950. Цена на Galaxy S24 Plus может составить €1149 против €1199 за Galaxy S23 Plus. Однако, флагманская модель Galaxy S24 Ultra может немного подорожать до €1449, в сравнении с €1349 за Galaxy S23 Ultra. Таким образом, Samsung, видимо, меняет свою ценовую стратегию, понижая цены на базовые модели и повышая их на топовые устройства.

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Разные комментаторы на Reddit выразили свое мнение, что несмотря на возможное снижение, цены всё равно остаются довольно высокими. Кто-то считает, что "960 евро за самый доступный телефон - это неприемлемо". Другие же утверждают, что заголовок о "шокирующем снижении цен" может навести на ложные ожидания.

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Пока Samsung не объявил официально о ценах на Galaxy S24, но ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

#смартфоны #samsung #гаджеты #технологии #samsung galaxy #galaxy s24 #galaxy s23 #инсайдерская информация #новые смартфоны
Источник: thesun.co.uk
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