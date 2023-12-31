Samsung снижает цены на Galaxy S24, но они все еще слишком высоки для многих пользователей. Несмотря на снижение, флагманские смартфоны остаются недоступными широким массам.

По слухам, стало известно, что новые смартфоны Samsung Galaxy S24 будут доступны по более низким ценам по сравнению с прошлогодними моделями Galaxy S23. Ожидается, что базовая версия Galaxy S24 будет стоить €899, в то время как Galaxy S23 был оценен в €950. Цена на Galaxy S24 Plus может составить €1149 против €1199 за Galaxy S23 Plus. Однако, флагманская модель Galaxy S24 Ultra может немного подорожать до €1449, в сравнении с €1349 за Galaxy S23 Ultra. Таким образом, Samsung, видимо, меняет свою ценовую стратегию, понижая цены на базовые модели и повышая их на топовые устройства.

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Разные комментаторы на Reddit выразили свое мнение, что несмотря на возможное снижение, цены всё равно остаются довольно высокими. Кто-то считает, что "960 евро за самый доступный телефон - это неприемлемо". Другие же утверждают, что заголовок о "шокирующем снижении цен" может навести на ложные ожидания.

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Пока Samsung не объявил официально о ценах на Galaxy S24, но ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.