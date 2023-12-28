Скин Элевен из "Странных дел" снова доступен в магазине Fortnite за 1500 V-Bucks на ограниченное время

Скин Элевен из сериала "Странные дела" снова появился в магазине предметов Fortnite. Магазин предметов регулярно обновляется, и у игроков есть ограниченное время, чтобы приобрести некоторые скины, прежде чем они исчезнут. К счастью, Epic Games часто возвращает популярные дизайны спустя некоторое время, и скин Элевен стал последним таким примером. Его можно приобрести в магазине предметов за 1500 V-Bucks.



Также вернулся комплект Странных дел, который можно купить за 2500 V-Bucks. В комплект входит скин, а также бита Стива, копье Эдди и другие предметы. Изображения скина и комплекта были опубликованы в Твиттере (запрещен в РФ) пользователем @ShiinaBR.



Скин Элевен впервые появился в Fortnite в прошлом месяце и с тех пор несколько раз показывался в магазине предметов. В социальных сетях это вызвало некоторое раздражение, так как многие игроки предпочли бы дизайн, который не предлагался так часто в последнее время.



Элевен не первый персонаж из Странных дел, появившийся в Fortnite; Шеф Хоппер и Демогоргон также присутствовали в игре ещё в 2019 году. В игру могут добавить ещё много отличных персонажей из сериала, включая Стива Харрингтона, Джонатана Байерса и Нэнси Уилер.