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Xiaomi перестала поддерживать операционную систему MIUI
Компания Xiaomi выпустила прощальное видео, посвященное своей операционной системе MIUI, использовавшейся с 2010 года

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Компания Xiaomi выпустила прощальное видео, посвященное своей операционной системе MIUI, которая использовалась на устройствах бренда с 2010 года. В ролике вспоминаются ключевые вехи в развитии ОС и её основные обновления на протяжении 13 лет.

Среди значимых нововведений MIUI называют детский режим в версии 7, клонирование приложений в 8-й версии, разделение экрана в 9-й, изменение дизайна и опции конфиденциальности в последующих релизах.

В октябре 2023 года на смену MIUI пришла новая операционная система Xiaomi - HyperOS. Она станет основной ОС для смартфонов, смарт-часов и других устройств экосистемы компании. Первыми её получат флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro.

Также Xiaomi прекратила поддержку четырёх популярных бюджетных смартфонов серий Mi и Poco. Впредь они не будут получать обновления ПО и патчи безопасности.

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#xiaomi #miui #видео #hyperos #смартфоны.
Источник: rbc.ru
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