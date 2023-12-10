Intel Core Ultra 7 155H доминирует в графике, но уступает в производительности CPU и времени работы от батареи.

Согласно утечке данных тестирования на китайском сайте Bilibili, предстоящий к выпуску мобильный процессор Intel Core Ultra 7 155H демонстрирует впечатляющую производительность встроенной графики, но разочаровывает в тестах производительности ЦП и времени автономной работы от батареи.



В тесте 3DMark Time Spy Graphics новый процессор Intel набрал 3077 баллов - это выше, чем у конкурирующего чипа AMD Ryzen 7 7840HS с Radeon 780M (2749 баллов). Однако в многопоточном тесте Cinebench R23 155H чип Intel показал лишь 12085 баллов против около 16000 у AMD.



Также тесты показали нестабильность тактовой частоты ЦП Intel во время нагрузки. В тестах энергопотребления оба чипа сравнялись. А вот по времени автономной работы от батареи 155H Intel заметно уступает Ryzen 7 7840HS.



Окончательные выводы о реальной производительности и эффективности Core Ultra 7 155H Meteor Lake можно будет сделать после независимых тестов. На данный момент ситуация неоднозначная.