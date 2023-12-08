Baldur's Gate 3 получила главный приз The Game Awards «Игра года». Кроме того, ролевая игра теперь доступна на Xbox Series X/S.

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Ролевая игра Baldur's Gate III от студии Larian Studios стала главным триумфатором церемонии The Game Awards 2023, завоевав престижную награду «Игра года». Помимо этого, проект был удостоен наград в категориях «Лучший мультиплеер», «Поддержка сообщества», «Ролевая игра» и «Выбор игроков».



Актер Нил Ньюбон (Neil Newbon) получил награду «Лучшее исполнение» за роль вампира Astarion. В номинациях «Режиссура», «Музыка» и «Сюжет» победили другие игры.



Выход Baldur's Gate III состоялся в августе 2023 года. Действие игры разворачивается в мире Забытых Королевств и повествует о нашествии разумных монстров-иллитидов. Игроки могут создать собственного персонажа и исследовать обширный открытый мир.



Помимо ПК, теперь Baldur's Gate III доступна и на консолях Xbox Series X/S. Таким образом, обладатели консолей Microsoft тоже могут окунуться в захватывающий мир фэнтезийного эпоса. Успех игры продолжает расти, и, судя по всему, она еще долго будет в центре внимания геймеров.