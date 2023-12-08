реклама
Ролевая игра Baldur's Gate III от студии Larian Studios стала главным триумфатором церемонии The Game Awards 2023, завоевав престижную награду «Игра года». Помимо этого, проект был удостоен наград в категориях «Лучший мультиплеер», «Поддержка сообщества», «Ролевая игра» и «Выбор игроков».
Актер Нил Ньюбон (Neil Newbon) получил награду «Лучшее исполнение» за роль вампира Astarion. В номинациях «Режиссура», «Музыка» и «Сюжет» победили другие игры.
Выход Baldur's Gate III состоялся в августе 2023 года. Действие игры разворачивается в мире Забытых Королевств и повествует о нашествии разумных монстров-иллитидов. Игроки могут создать собственного персонажа и исследовать обширный открытый мир.
Помимо ПК, теперь Baldur's Gate III доступна и на консолях Xbox Series X/S. Таким образом, обладатели консолей Microsoft тоже могут окунуться в захватывающий мир фэнтезийного эпоса. Успех игры продолжает расти, и, судя по всему, она еще долго будет в центре внимания геймеров.