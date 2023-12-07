К популярному шутеру Halo Infinite добавлен классический PvE-режим Firefight с новыми картами, заданиями и боссами. Обновление призвано разнообразить геймплей и порадовать фанатов франшизы.

Популярный шутер Halo Infinite получил масштабное обновление, которое вносит в игру новый контент, функции и улучшения. Главной фишкой декабрьского апдейта стало возвращение классического PvE-режима Firefight, который присутствовал в предыдущих частях франшизы.



Режим получил название Firefight: King of the Hill и представляет собой командный режим на выживание. Игроки должны защищать холмы от волн врагов, выполнять различные задания, бороться с модификаторами сложности. Также добавлены новые карты, предметы и улучшения для рейтингового режима, Forgе и других компонентов игры.



Разработчики из 343 Industries постарались разнообразить классический режим Firefight, добавив в него захват холмов и уникальных боссов. Матчи длятся 15-20 минут в зависимости от умений команды. Победа достается за захват трех из пяти холмов.



Обновление должно порадовать фанатов франшизы возвращением знакомого контента в современной интерпретации.