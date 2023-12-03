В тизере Rockstar Games показала пальмы и чаек - возможный намек на Vice City. Ожидается анонс даты релиза одной из самых ожидаемых игр

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Компания Rockstar Games подтвердила дату выхода первого трейлера следующей части популярной игры Grand Theft Auto. Ролик появится в сети 5 декабря в 9 утра по восточному времени.



В тизере, опубликованном в социальных сетях, изображен пляж с пальмами и чайками. Это намекает на то, что действие GTA 6 может происходить в вымышленном Miami из предыдущих частей серии — городе Vice City.

Официальное название игры пока не разглашается. В письме Rockstar Games говорится, что это будет "трейлер 1" следующей части GTA. Пока неизвестно, будут ли показывать игру на церемонии The Game Awards 7 декабря.



По слухам, GTA 6 будет фокусироваться на ограблениях. Главными героями станут брат и сестра. Действие в Vice City неоднократно предсказывалось инсайдерами. Многие подробности об игре стали известны после утечки в сентябре 2022 года, где появились ранние видео и скриншоты.



GTA 6 — одна из самых ожидаемых игр за всю историю. Предыдущая часть, GTA 5, разошлась тиражом более 190 миллионов копий и входит в число самых продаваемых игр. Её мультиплеер GTA Online продолжает регулярно пополняться новым контентом.