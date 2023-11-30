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Сэм Альтман снова возглавил OpenAI, а Майкрософт получил место наблюдателя в совете директоров
Сэм Альтман восстановлен на посту CEO OpenAI, Майкрософт получила место наблюдателя в совете директоров компании, создавшей ChatGPT.

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Основатель OpenAI Сэм Альтман вернулся на пост генерального директора компании, разработавшей ChatGPT. В то же время корпорация Майкрософт, владеющая 49% акций стартапа, получила статус неголосующего наблюдателя в совете директоров OpenAI. 

Напомним, Альтман неожиданно покинул пост CEO OpenAI 17 ноября. Тогда сообщалось, что совет директоров был обеспокоен прозрачностью его коммуникаций с ними. После этого президент OpenAI Грег Брокман также был смещен со своего поста.

Сейчас ситуация разрешилась в пользу сотрудников компании, требовавших возвращения Альтмана и Брокмана. Хотя Майкрософт и не имеет официальных голосующих полномочий, ее новая роль в совете директоров OpenAI обеспечит компании расширенный доступ к деятельности этого стартапа в сфере ИИ.

#microsoft #chatgpt #программное обеспечение #сэм альтман #совет директоров #облачные вычисления
Источник: benzinga.com
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