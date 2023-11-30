Сэм Альтман восстановлен на посту CEO OpenAI, Майкрософт получила место наблюдателя в совете директоров компании, создавшей ChatGPT.

Основатель OpenAI Сэм Альтман вернулся на пост генерального директора компании, разработавшей ChatGPT. В то же время корпорация Майкрософт, владеющая 49% акций стартапа, получила статус неголосующего наблюдателя в совете директоров OpenAI.



Напомним, Альтман неожиданно покинул пост CEO OpenAI 17 ноября. Тогда сообщалось, что совет директоров был обеспокоен прозрачностью его коммуникаций с ними. После этого президент OpenAI Грег Брокман также был смещен со своего поста.



Сейчас ситуация разрешилась в пользу сотрудников компании, требовавших возвращения Альтмана и Брокмана. Хотя Майкрософт и не имеет официальных голосующих полномочий, ее новая роль в совете директоров OpenAI обеспечит компании расширенный доступ к деятельности этого стартапа в сфере ИИ.