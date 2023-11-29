Google Chrome внедряет ИИ для автоматической организации вкладок и персонализации интерфейса браузера.

© Rami Al-zayat

Компания Google разрабатывает несколько новых функций для веб-браузера Chrome с использованием возможностей искусственного интеллекта.

реклама

Согласно недавним находкам в коде Chrome, скоро должна появиться опция "Организовать вкладки", работающая на основе технологий генеративного ИИ. Она позволит автоматически группировать открытые вкладки по темам для удобства пользователя.

Кроме того, разрабатывается расширенная галерея тем оформления Chrome, которая использует ИИ для генерации персонализированных обоев на основе предпочтений пользователя.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Также в планах добавление функции "Помощник автозаполнения" для некоторых полей ввода. Пока неясно, как именно будет работать эта опция.