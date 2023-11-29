реклама
Компания Google разрабатывает несколько новых функций для веб-браузера Chrome с использованием возможностей искусственного интеллекта.
реклама
Согласно недавним находкам в коде Chrome, скоро должна появиться опция "Организовать вкладки", работающая на основе технологий генеративного ИИ. Она позволит автоматически группировать открытые вкладки по темам для удобства пользователя.
Кроме того, разрабатывается расширенная галерея тем оформления Chrome, которая использует ИИ для генерации персонализированных обоев на основе предпочтений пользователя.
Также в планах добавление функции "Помощник автозаполнения" для некоторых полей ввода. Пока неясно, как именно будет работать эта опция.