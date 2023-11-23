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Huawei представила термокружку с OLED-дисплеем за $105
Устройство умеет автоматически поддерживать заданный температурный режим и анализировать химсостав жидкости

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© Kandinsky 3.0

Китайская технологическая компания Huawei анонсировала выпуск нового гаджета - "умной" термокружки Huawei Smart Insulated Cup Pro. Устройство оснащено сенсорным OLED-дисплеем и рядом датчиков для мониторинга температуры и химического состава жидкости внутри. 

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Кружка имеет двухслойные стенки из нержавеющей стали для сохранения температуры напитков. На передней панели расположен OLED-экран диагональю 1,73 дюйма, отображающий текущую температуру содержимого, время, а также позволяющий настраивать нужный температурный режим.

Внутри кружки установлены датчики для контроля температуры, кислотности и минерализации жидкости. При помощи специального приложения Huawei AI Life, доступного для смартфонов на ОС Android и HarmonyOS, пользователь может в режиме реального времени отслеживать все эти показатели. 

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Huawei Smart Insulated Cup Pro уже поступила в продажу в Китае по цене около $105. Планируется ли выпуск устройства на других рынках, пока не сообщается.

#гаджеты #oled #дисплей #инновации #температура #датчики #сенсоры #умные устройства
Источник: gizmochina.com
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