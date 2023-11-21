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Ленинский районный суд Смоленска принял решение о запрете ряда интернет-сайтов, предоставляющих услуги анонимной электронной почты и телефонии. Об этом сообщила пресс-служба суда.
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Запрет распространяется на сайты temporary-email.org, temp-mail.org, cheapsms.ru, tempmail.plus, 10minutemail.net и 10minemail.com.
Поводом для запрета послужили результаты проверки прокуратуры Ленинского района Смоленска. Ведомство установило, что указанные ресурсы предоставляют возможность получить анонимный электронный адрес и телефонный номер за плату.
По мнению прокуратуры, это противоречит трудовому законодательству и способствует совершению правонарушений. На основании этих данных прокуратура обратилась в суд с требованием запретить доступ к перечисленным сайтам.
Суд согласился с доводами прокуратуры и вынес соответствующее решение. Оно вступило в силу 8 сентября 2023 года.