Смоленский суд запретил сайты с анонимной почтой. Решение принято по инициативе прокуратуры, обнаружившей на этих ресурсах возможность получить анонимные электронные адреса и телефоны за плату.

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Ленинский районный суд Смоленска принял решение о запрете ряда интернет-сайтов, предоставляющих услуги анонимной электронной почты и телефонии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Запрет распространяется на сайты temporary-email.org, temp-mail.org, cheapsms.ru, tempmail.plus, 10minutemail.net и 10minemail.com.

Поводом для запрета послужили результаты проверки прокуратуры Ленинского района Смоленска. Ведомство установило, что указанные ресурсы предоставляют возможность получить анонимный электронный адрес и телефонный номер за плату.

По мнению прокуратуры, это противоречит трудовому законодательству и способствует совершению правонарушений. На основании этих данных прокуратура обратилась в суд с требованием запретить доступ к перечисленным сайтам.

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Суд согласился с доводами прокуратуры и вынес соответствующее решение. Оно вступило в силу 8 сентября 2023 года.