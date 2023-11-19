Nvidia готовит выпуск нового поколения видеокарт GeForce RTX 50, которое будет производиться по передовому 3 нм техпроцессу и обещает значительный прирост производительности

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Неофициальные источники утверждают, что компания Nvidia уже давно работает над новым поколением видеокарт - серией GeForce RTX 50, которая будет основана на графических процессорах Blackwell.

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По неофициальной информации, в основу видеокарт GeForce RTX 50 ляжет 3-нанометровый техпроцесс производства TSMC. Это позволит Nvidia увеличить производительность и снизить энергопотребление по сравнению с предыдущим 5-нанометровым процессом.

Ожидается, что новые видеокарты получат поддержку стандарта DisplayPort 2.1, который уже используется в продукции конкурента AMD. Также, предположительно, GeForce RTX 50 будут оснащены PCI Express 5.0 и 16-пиновым разъемом питания. Точные детали о характеристиках и составе модельной линейки пока не известны. Ранее появлялась информация об увеличении количества вычислительных ядер и использовании памяти GDDR7.

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Nvidia не раскрывает дату анонса и выхода нового поколения видеокарт GeForce RTX 50. Ожидается, что это произойдет не раньше 2024 года. Переход на 3-нм процесс производства должен обеспечить серьезный рост производительности по сравнению с нынешним поколением GeForce RTX 40.