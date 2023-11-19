Южнокорейский стартап Sapeon анонсировал новый чип X330, который обещает 2-кратное увеличение производительности для языковых моделей по сравнению с конкурентами

Источник: https://www.bloomberg.com/

Южнокорейский стартап Sapeon, поддерживаемый телекоммуникационным гигантом SK Group, анонсировал новый чип X330 для ускорения работы больших языковых моделей.

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Чип X330, изготовленный по 7-нм техпроцессу TSMC, обеспечивает в два раза более высокую производительность по сравнению с конкурирующими решениями при выводе инференса для языковых моделей. По заявлению Sapeon, энергоэффективность чипа также на 30% выше.

По сравнению с предыдущим чипом компании X220, новинка демонстрирует 4-кратный рост производительности и 2-кратное улучшение энергоэффективности.

На базе X330 будут выпущены два ускорителя: X330 Compact Card и X330 Prime Card. Обе модели оснащены системой пассивного охлаждения и интерфейсом PCIe 5.0.

Массовое производство чипа X330 запланировано на первое полугодие 2024 года. Sapeon планирует выпустить еще несколько поколений чипов для ускорения работы языковых моделей.

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Разработка отечественных чипов для ИИ является приоритетом правительства Южной Кореи. К 2030 году страна намерена обеспечить 80% дата-центров такими решениями.