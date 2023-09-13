Норма превышена в полтора раза

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Компания Apple была обязана временно приостановить продажи iPhone 12 во Франции из-за замеченного слишком высокого уровня электромагнитного излучения. Это стало известно после сообщения AFP.



Органы регулирования Франции наложили запрет на продажу iPhone 12 во вторник, обосновывая это чрезмерным излучением электромагнитных волн. В соответствующем сообщении отмечается, что согласно данным агентства ANFR, ответственного за контроль радиочастот, лаборатории зарегистрировали поглощение электромагнитной энергии в организме на уровне 5,74 ватт на килограмм, в то время как требуется соблюдение стандартного значения 4,0 ватта на килограмм.



В связи с этим, Apple вызвали к принятию незамедлительных мер для исправления ситуации и требовали, чтобы проданные устройства соответствовали предъявляемым требованиям, иначе придется провести отзыв iPhone 12.