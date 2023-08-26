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Meta* представила веб-версию Threads* в попытке конкурировать с Twitter
Meta* выпустила веб-версию Threads*, чтобы бросить вызов популярному Twitter. Новая платформа призвана привлечь больше пользователей и внедрить функции как у конкурента.

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© Bastian Riccardi

Компания Meta*, владеющая Instagram*, представила веб-версию своей социальной сети Threads* в попытке усилить конкуренцию с Twitter. Пока веб-версия Threads* включает только таймер обратного отсчета, ссылку на мобильное приложение и ленту для чтения, доступную только для просмотра. Это свидетельствует о том, что Meta* осознает свое отставание от Twitter и намерена активно развивать Threads*, чтобы составить этому сервису серьезную конкуренцию.  До сих пор Threads* была доступна только в виде мобильных приложений для iOS и Android, однако теперь платформа стала доступна через веб-браузеры. Это позволит Threads* привлечь новых пользователей, ориентированных на работу с социальными сетями с персональных компьютеров.   

Глава Instagram* Адам Моссери объявил о запуске веб-версии Threads* и пригласил пользователей оставить свои отзывы о работе сервиса в новом формате. Помимо доступа к ленте сообщений в режиме реального времени, в веб-версии появилась возможность «репостов» - аналог retweet-ов в Twitter, позволяющая пользователям делиться публикациями других людей. Также в сервисе появилась лента «Следующие» с публикациями в обратном хронологическом порядке. Решение расширить функциональность Threads* было принято Meta* после того, как компания осознала свое отставание от конкурента в лице Twitter. Хотя изначально число пользователей Threads* достигло 100 млн человек, в последнее время сервис столкнулся с падением популярности из-за ограниченных возможностей. Представляя веб-версию и новые функции, Meta* надеется привлечь более широкую аудиторию и усилить конкуренцию с Twitter. 

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Нововведения в Threads* стали положительным шагом для развития платформы, однако в сервисе по-прежнему отсутствует функция поиска, которая могла бы сделать его еще более привлекательным для пользователей. Meta* планирует и дальше развивать Threads*, чтобы составить серьезную конкуренцию Twitter.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена

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#twitter #марк цукерберг #социальная сеть #приложение #thread
Источник: techtimes.com
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