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Райффайзенбанк резко снизил комиссию за покупку долларов и евро - на 90%. За покупку других валют комиссия снижена на 50%.
Теперь до 29 сентября купить доллары и евро можно с комиссией 0,19% вместо прежних 2%. На покупку других валют комиссия тоже уменьшена, минимальная составит 1 рубль.
При покупке акций или облигаций от 1500 рублей банк вводит кешбэк 1500 рублей.
По мнению эксперта, банк таким образом привлекает клиентов, поскольку у него нет ограничений по операциям с валютой. Многие другие банки ввели комиссию за пополнение счетов наличными.
Райффайзенбанк использует ситуацию, чтобы заработать в условиях роста конкуренции на рынке. Хотя иностранные регуляторы оказывают давление, банк пока продолжает работу в России.