Райффайзенбанк резко снизил комиссии за покупку валюты, чтобы привлечь клиентов на фоне ограничений в других банках.

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Райффайзенбанк резко снизил комиссию за покупку долларов и евро - на 90%. За покупку других валют комиссия снижена на 50%.



Теперь до 29 сентября купить доллары и евро можно с комиссией 0,19% вместо прежних 2%. На покупку других валют комиссия тоже уменьшена, минимальная составит 1 рубль.



При покупке акций или облигаций от 1500 рублей банк вводит кешбэк 1500 рублей.



По мнению эксперта, банк таким образом привлекает клиентов, поскольку у него нет ограничений по операциям с валютой. Многие другие банки ввели комиссию за пополнение счетов наличными.



Райффайзенбанк использует ситуацию, чтобы заработать в условиях роста конкуренции на рынке. Хотя иностранные регуляторы оказывают давление, банк пока продолжает работу в России.