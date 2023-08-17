Новый бюджетный процессор AMD Ryzen 5 7500F теперь доступен для покупки в Северной Америке и Европе. Шестиядерный чип с частотой до 5 ГГц станет отличным выбором для игровых систем по привлекательной цене.

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Процессор AMD Ryzen 5 7500F, основанный на архитектуре Zen 4, теперь доступен для покупки в Северной Америке и Европе. Изначально доступный только в Китае и системным интеграторам в других регионах, этот бюджетный процессор теперь доступен для прямой покупки пользователями.



Процессор Ryzen 5 7500F предлагается в интернет-магазине ShopBLT за $176,46 или за $181,83, что очень близко к рекомендованной розничной цене AMD в $179. Стоит отметить, что на текущий момент процессор не находится в наличии и заказывается по требованию, с ожиданием в течение 15 рабочих дней.



В Европе ситуация с доступностью Ryzen 5 7500F немного лучше. Процессор можно приобрести в нескольких розничных магазинах, включая MindFactory в Германии за €202 и Future-X в Австрии и Германии за €202.



AMD Ryzen 5 7500F имеет шесть ядер и работает на базовой частоте 3.70 ГГц с возможностью повышения до 5.0 ГГц. Процессор оснащен 6MB кэша L2, 32MB кэша L3, поддерживает двухканальную систему памяти DDR5 и имеет 24 используемых линии PCIe Gen5. Буква 'F' в названии модели означает отсутствие встроенного графического процессора, что требует наличие внешней видеокарты для работы. Несмотря на сравнительно низкую TDP в 65W, процессор имеет заблокированный множитель, что затрудняет его разгон.



По своим характеристикам, Ryzen 5 7500F представляет собой привлекательный вариант для бюджетных игровых систем, особенно учитывая его доступность по цене, близкой к рекомендованной розничной.