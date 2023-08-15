Новая функция WhatsApp позволит создавать уникальные стикеры одним текстом

Источник изображения: neowin.net

Новая функция, которую в настоящее время тестирует WhatsApp, может существенно изменить то, как мы используем стикеры в мессенджере. Согласно информации от инсайдеров, последняя бета-версия приложения для Android (версия 2.23.17.8) предлагает пользователям создавать уникальные стикеры с помощью искусственного интеллекта (AI).

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Источник изображения: neowin.net

Однако важно отметить, что эта новая функция в настоящее время находится только на стадии бета-тестирования на Android. По слухам, подобные функции AI-стикеров также находятся в разработке для Instagram и Facebook Messenger.



Тем не менее, использование AI в таком контексте не безопасно. Проблемы с конфиденциальностью и модерацией контента являются серьезными вопросами, которые компании, такие как Meta, должны будут решить. Вспомним, что Microsoft и OpenAI были обжалованы пользователями, которые утверждали, что компании использовали личные данные без разрешения для обучения своих AI-моделей.



В любом случае, нововведение WhatsApp, вероятно, сделает чаты более выразительными и персонализированными. Это продолжение тренда, который мы уже видели в прошлом году, когда WhatsApp объявил, что пользователи могут выражать себя через настраиваемые аватары и 36 настраиваемых стикеров.